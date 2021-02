BREMER E UNA CARICA DA TORO (Di martedì 9 febbraio 2021) Gleison BREMER Silva Nascimento, è lui che contro l’Atalanta ha dato il via alla rimonta del Torino con l’importante gol del 2-3 sullo scadere del primo tempo. Acquistato per circa 5,5 e mezzo dall’Atletico Mineiro, fino a dicembre era il migliore recupera-palloni della Serie A. Numeri importanti per un centrale che sta mettendo il cuore nella rimonta dei granata in campionato. Ma andiamo con ordine. BREMER nasce a Itapitanga, piccolo centro dello stato di Bahia. Il calcio però, lo porta presto a San Paolo, nella cittadina di Porto Feliz. Nelle giovanili del club locale, Gleison inizia a mettersi in mostra con buone prestazioni nell’ Under 19, l’equivalente della primavera delle squadre italiane, che gli valgono la chiamata in prestito del Tricolor (Sao Paulo) , nel gennaio 2016. Certo è solo un prestito, e per di più per la squadra giovanile, ma ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) GleisonSilva Nascimento, è lui che contro l’Atalanta ha dato il via alla rimonta del Torino con l’importante gol del 2-3 sullo scadere del primo tempo. Acquistato per circa 5,5 e mezzo dall’Atletico Mineiro, fino a dicembre era il migliore recupera-palloni della Serie A. Numeri importanti per un centrale che sta mettendo il cuore nella rimonta dei granata in campionato. Ma andiamo con ordine.nasce a Itapitanga, piccolo centro dello stato di Bahia. Il calcio però, lo porta presto a San Paolo, nella cittadina di Porto Feliz. Nelle giovanili del club locale, Gleison inizia a mettersi in mostra con buone prestazioni nell’ Under 19, l’equivalente della primavera delle squadre italiane, che gli valgono la chiamata in prestito del Tricolor (Sao Paulo) , nel gennaio 2016. Certo è solo un prestito, e per di più per la squadra giovanile, ma ...

