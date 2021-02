Bill Gates fa due nuove profezie | “Ecco quali saranno i prossimi disastri a cui gli uomini non riusciranno a rispondere”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Catastrofi per l’umanità neianni? Bioterrorismo e cambiamento climatico.torna ad evocare scenari apocalittici futuri. In un’intervista con il divulgatore scientifico Derek Muller sul canale Youtube Veritasium (oltre 8 milioni di iscritti ndr), il fondatore di Microsoft è tornato subito sulla sua profezia del 2015, quella del discorso al Ted intitolato: “La prossima epidemia? Non saremo pronti”.ha ricordato che non è piacevole essere quelli che menano il dito sotto al naso altrui affermando: Te l’avevo detto!. “Qual è stato il mio errore? Dovevo cercare di essere più persuasivo?”. “Esistono parecchi virus respiratori e di tanto in tanto qualcuno si sviluppa e si afferma diventando molto contagioso – ha spiegato – queste malattie fanno molta paura perché uno è contagioso, spesso senza sapere ...

Il fondatore di Microsoft, multi - miliardario e filantroporitiene che il mondo non sia pronto per la prossima pandemia , che potrebbe essere persino dieci volte peggiore di quella di Covid . "Non siamo pronti per la prossima pandemia. Spero che ...In un'intervista rilasciata a Derek Muller sul canale YouTube "Veritasium",torna a parlare delle minacce che il mondo potrebbe affrontare prestoBill Gates ha rilasciato un'intervista a Veritasium, noto canale Youtube, esplicitando la propria opinione in merito a nuove minacce per la salute collettiva. Il co-fondatore di Microsoft ha ipotizzat ...Bill Gates torna a fare delle previsioni su quelle che saranno le prossime due minacce che l'umanità dovrà affrontare nell'epoca post pandemia.