“Aveva la mascherina abbassata”. La Star licenzia Fabrizio, operaio di 51 anni (Di martedì 9 febbraio 2021) Quanto successo alla Star, storica azienda del settore alimentare di Agrate Brianza, sta smuovendo l’opinione pubblica. Un operaio è stato licenziato perché Aveva abbassato la mascherina, protezione obbligatoria sul luogo di lavoro. A causa di questo licenziamento, per mercoledì è previsto uno sciopero con presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. Il provvedimento è stato percepito come una rappresaglia antisindacale. Come ricostruisce il Corriere, “i fatti risalgono a qualche settimana fa, una sequenza che si sviluppa tra dicembre e gennaio ma che a quanto sembra ha radici più profonde e che rimandano indietro nel tempo e nelle vertenze aziendali”.



