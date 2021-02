Auto si ribalta in via San Marciano | paura a Cervinara

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Incidente nel pomeriggio odierno nel comune di. Un’si èta in via San. Coinvolta anche un’altra macchina. Probabilmente si sono scontrate e a contribuire a rendere ancora più insidioso il sinistro, l’asfalto reso viscido dalla tanta pioggia che sta flagellando l’Irpinia. Il bilancio è di due feriti: nessuno dei due è in pericolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NovaraToday : Incidente a Novara, auto si ribalta alla rotonda del Cim - VoceDelTrentino : Auto si ribalta nella roggia: bimba di 3 anni rianimata e salvata dai Carabinieri - - umbriaOn : #Terni, auto si #ribalta in via #Eroi dell'Aria - vivereancona : Torrette: perde il controllo dell'auto e si ribalta - ACiavula : Perde il controllo dell'auto e si ribalta lungo la carreggiata - Ciavula: -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta

Tre minuti interminabili : il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca e tutte le manovre salvavita che i carabinieri conoscevano sono state messe in atto con determinazione. E così una bimba ...Singolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, nella mattinata di oggi (9 febbraio) al casello autostradale di Lucca Est . Per cause al vaglio il conducente di un autoveicolo commerciale ...Cervinara: auto si ribalta in via San Marciano. Una delle due auto ha girato su se stessa e si è ribaltata. Tanti automobilisti hanno ...Tre minuti interminabili: il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca e tutte le manovre salvavita che i carabinieri conoscevano sono state messe in ...