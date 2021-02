Asmodee Italia | le uscite di Febbraio 2021

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021), una delle principali case editrici di Romanzi e Giochi da Tavolo e di Ruolo ha rilasciato quelle che saranno le novità per il mese di. Edizioni– Pronti per la lista della spesa? Lupi Mannari di Roccascura (nuova edizione) Immagine fornita daData di uscita: 1Il celebre gioco ritorna in un nuovo formato e con una nuova veste grafica, ma tranquilli, le meccaniche restano invariate. I giocatori come sempre riceveranno una carta personaggio segreta e saranno guidati nel gioco dal narratore. Da 8-18 giocatori Durata media di una partita: 30’ Età suggerita: dai 10 anni in su Genere: Party Game Prezzo di vendita consigliato: 9,90 € Rory’s Story Cubes Harry Potter Immagine fornita da ...