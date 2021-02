Allagamenti in Irpinia e Picentini. Meteo, prolungata allerta arancione (Di martedì 9 febbraio 2021) 9 febbraio: esondazioni e Allagamenti in Irpinia e nel salernitano. Volontari e tecnici Protezione civile Regione Campania al lavoro a Forino, Cervinara e Olevano sul Tusciano. La Protezione civile della Regione Campania ha prestato soccorso alla popolazione e supporto ai Comuni colpiti dal maltempo. La situazione maggiormente critica si è registrata a Forino. Le abbondanti precipitazioni hanno causato Allagamenti in località Celzi, nel centro abitato. Garantito supporto al Comune per consentire l’evacuazione di tre case, attraverso l’uso di gommoni e mezzi speciali. La Sala operativa regionale ha attivato i volontari della Protezione civile di Avellino che sta operando con il modulo fluviale. Le persone di tre nuclei familiari sono state tratte in salvo. Il Sindaco le ha fatte poi ospitare presso una struttura ricettiva ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 9 febbraio 2021) 9 febbraio: esondazioni eine nel salernitano. Volontari e tecnici Protezione civile Regione Campania al lavoro a Forino, Cervinara e Olevano sul Tusciano. La Protezione civile della Regione Campania ha prestato soccorso alla popolazione e supporto ai Comuni colpiti dal maltempo. La situazione maggiormente critica si è registrata a Forino. Le abbondanti precipitazioni hanno causatoin località Celzi, nel centro abitato. Garantito supporto al Comune per consentire l’evacuazione di tre case, attraverso l’uso di gommoni e mezzi speciali. La Sala operativa regionale ha attivato i volontari della Protezione civile di Avellino che sta operando con il modulo fluviale. Le persone di tre nuclei familiari sono state tratte in salvo. Il Sindaco le ha fatte poi ospitare presso una struttura ricettiva ...

emiliofer : #9febbraio - #Maltempo, esondazioni e allagamenti in #Irpinia. Volontari e tecnici #ProtezionecivileCampania al lav… - messveneto : Maltempo, esondazioni e allagamenti in Irpinia, allerta arancione per il Lazio: Tre famiglie nell’Avellinese evacua… - ilCiriaco : #Irpinia Maltempo, situazione critica a Celzi: tre famiglie evacuate. Allagamenti a Cervinara… - ilmetropolitan : ? #Maltempo. #Esondazioni e #allagamenti #Irpinia, Protezione Civile al lavoro - Notiziedi_it : Maltempo, allagamenti ed esondazioni in Irpinia -