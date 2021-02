Zannini a De Luca: subito i vaccini al personale scolastico. In giornata la decisione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della VII commissione ambiente e protezione civile ha chiesto, nei giorni scorsi, al Presidente De Luca di disporre, con urgenza, le vaccinazioni del personale scolastico tutto (docente e non docente). Il provvedimento, nei limiti delle competenze del Governo Regionale, appare indifferibile. Ecco i contenuti della richiesta di Zannini: “Caro presidente, le criticità da Lei più volte segnalate in ordine all’assenza di studi puntuali sul ruolo della didattica in presenza sui contagi e la conseguente necessità di monitorarne l’impatto impongono una riflessione sul piano vaccinale in corso . In considerazione del fatto che la scuola è un servizio pubblico essenziale ed al fine di garantire la prosecuzione dell’anno scolastico in presenza nella massima ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della VII commissione ambiente e protezione civile ha chiesto, nei giorni scorsi, al Presidente Dedi disporre, con urgenza, le vaccinazioni deltutto (docente e non docente). Il provvedimento, nei limiti delle competenze del Governo Regionale, appare indifferibile. Ecco i contenuti della richiesta di: “Caro presidente, le criticità da Lei più volte segnalate in ordine all’assenza di studi puntuali sul ruolo della didattica in presenza sui contagi e la conseguente necessità di monitorarne l’impatto impongono una riflessione sul piano vaccinale in corso . In considerazione del fatto che la scuola è un servizio pubblico essenziale ed al fine di garantire la prosecuzione dell’annoin presenza nella massima ...

