Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2021 ore 19 | 15

(Di lunedì 8 febbraio 2021)DEL 08 FEBBRAIOORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPARTIAMO DALLA DIRAMAZIONENORD, DOVE E STATO RIMOSSO IL VEICOLO INCENDIATO CHE IN PRECDENZA CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI POORTO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOALRE SULLA PRECEDENTE ZONA INTEATA SPOSTIAMOCI SULLA RACCORDO, DOVE TROVIAMO DUE INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERENA CHE CAUSANO CODE RISPETTIVAMENTE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA ED ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’A24-TERAMO SPOSTANDOCI PRPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISIONE IN ...