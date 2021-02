Venezia | la ‘Cena dei sindaci’ devolve 11 000 euro per l’Acqua Granda

Leggi su dire

(Di lunedì 8 febbraio 2021) VENEZIA – Per il Comune di Venezia vale 11.012 euro la ‘Cena dei sindaci camerieri’ che si è svolta il 7 febbraio dell’anno scorso nel centro servizi di via delle Magnolie di Monastier, in provincia di Treviso, evento benefico organizzato dal Gruppo Sogedin per raccogliere fondi a favore dei Comuni del litorale veneto colpiti dall’Acqua Granda e delle mareggiate del 12 novembre 2019.