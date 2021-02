Uomini e Donne, la scelta di Sophie Codegoni: un particolare è decisivo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un vero e proprio snodo decisivo è andato in scena oggi durante la puntata di “Uomini e Donne”, Sophie Codegoni, la concorrente del trono classico è ad un passo dalla scelta tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Un particolare sembra essere decisivo Un vero e proprio snodo decisivo è andato in scena durante la puntata dell’8 febbraio di “Uomini e Donne”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La concorrente del trono classico, Sophie Codegoni, è ad un passo dalla scelta definitiva tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Decisive le ultime uscite esterne. Ecco cosa è successo. Il ballottaggio tra ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un vero e proprio snodoè andato in scena oggi durante la puntata di “”,, la concorrente del trono classico è ad un passo dallatra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Unsembra essereUn vero e proprio snodoè andato in scena durante la puntata dell’8 febbraio di “”, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La concorrente del trono classico,, è ad un passo dalladefinitiva tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Decisive le ultime uscite esterne. Ecco cosa è successo. Il ballottaggio tra ...

