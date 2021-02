Torino, diffusione di foto hard della maestra d’asilo: chieste condanne per collega e papà di un bimbo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Torino. Otto mesi di reclusione per aver violato il diritto alla riservatezza, è questa la richiesta per una collega della maestra d’asilo torinese vittima di revenge porn e per il papà di un bimbo che frequentava il nido privato. Per l’accusa sarebbero i riposabili della ulteriore diffusione delle immagini private della donna messe in rete dal suo ex fidanzato. Otto mesi di reclusione per aver violato il diritto alla riservatezza della maestra d’asilo diffondendo le immagini hard e private della giovane donna tra i suoi conoscenti, è questa la richiesta di condanna avanzata dalla Procura di Torino nei confronti di un ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021). Otto mesi di reclusione per aver violato il diritto alla riservatezza, è questa la richiesta per unatorinese vittima di revenge porn e per ildi unche frequentava il nido privato. Per l’accusa sarebbero i riposabiliulterioredelle immagini privatedonna messe in rete dal suo ex fidanzato. Otto mesi di reclusione per aver violato il diritto alla riservatezzadiffondendo le immaginie privategiovane donna tra i suoi conoscenti, è questa la richiesta di condanna avanzata dalla Procura dinei confronti di un ...

