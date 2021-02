Tom Holland: l’attore ama girare Spiderman 3 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le riprese di Spiderman 3 vanno avanti senza sosta, per via del periodo di stallo dei mesi precedenti. l’attore Tom Holland è entusiasta di questo sequel, e non vede l’ora di regalare ai suoi fan questo nuovo capitolo della storia del supereroe più conosciuto e amato. Questa nuova pellicola si preannuncia ricca di colpi di scena e di emozioni. Holland inoltre ha rilasciato delle dichiarazioni in cui parla proprio della pellicola in questione. Spiderman 3: il terzo capitolo è in produzione Tom Holland: un attore che adora il suo lavoro? Tom Holland è un vulcano di positività ed entusiasmo e la sua soddisfazione per i suoi nuovi progetti traspare sempre al punto da rivelare inavvertitamente i punti chiave della trama. Ma stavolta meglio non spoilerare troppo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le riprese di3 vanno avanti senza sosta, per via del periodo di stallo dei mesi precedenti.Tomè entusiasta di questo sequel, e non vede l’ora di regalare ai suoi fan questo nuovo capitolo della storia del supereroe più conosciuto e amato. Questa nuova pellicola si preannuncia ricca di colpi di scena e di emozioni.inoltre ha rilasciato delle dichiarazioni in cui parla proprio della pellicola in questione.3: il terzo capitolo è in produzione Tom: un attore che adora il suo lavoro? Tomè un vulcano di positività ed entusiasmo e la sua soddisfazione per i suoi nuovi progetti traspare sempre al punto da rivelare inavvertitamente i punti chiave della trama. Ma stavolta meglio non spoilerare troppo ...

