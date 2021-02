Timothy and the Mysterious Forest - recensione

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il primo impatto conand the, titolo di origine totalmente italiana, è del tipo "ehi, quanto assomiglia ai vecchi Zelda". Il secondo impatto invece viaggia sulle note del "ma dai, è esattamente uguale a Zelda per Game Boy". Poi passano i minuti e ci si accorge che Kibou Entertainment ha volutamente omaggiato la celeberrima serie con buona parte degli asset grafici del suo gioco, ma in termini di gameplay ha provato qualcosa di diverso non disdegnando una dose di scoppole al giocatore. Nel gioco dovrete partire per un'avventura volta a trovare un fungo magico nascosto in una misteriosaa incantata, nelle cui spore risiede la cura per il brutto male che ha colto il nonno di. Senza troppi preamboli, vi troverete ad affrontare un'avventura che sembra uscita fuori ...