Superbowl | invasione di campo di un tifosi | video

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 55esimo Super Bowl della storia non ha deluso. La serata, contraddistinta dalla schiacciante vittoria dei Bucs per 31-9 contro i Kansas City Chiefs, ha raccontato diverse dinamiche. Dall'ennesima vittoria ottenuta da Tom Brady, il quarterback più forte della NFL, che alla veneranda età di 43 anni ha vinto un altro anello, alla magnifica esibizione di The Weekend, fino alla scena più buffa, l'. Arriva dagli spalti infatti ilpiù divertente della serata. Dopo aver eluso la sicurezza, un ragazzo in costume rosa si è distinto per una goliardica corsa che è terminata però con un disastroso placcaggio da parte di un poliziotto che ha messo fine al siparietto e ha permesso la ripresa del gioco.