Super Bowl LV – Le reazioni alla vittoria dei Buccaneers

(Di lunedì 8 febbraio 2021) I Tampa Baysono ufficialmente i campioni della stagione di NFL appena conclusasi. La franchigia della Florida, dopo essere diventata la prima squadra nella storia a disputare unnel proprio stadio, riesce nell’impresa di vincere la finale. LaalLV arriva per merito di una ricostruzione iniziata lo scorso marzo. Il primo passo è stato l’arrivo a Tampa di Tom Brady e Rob Gronkowski. Il lavoro di rifondazione è proseguito con le giuste scelte al draft 2020, decisive soprattutto in difesa, e con l’arrivo di Antonio Brown a stagione in corso. Dal mondo social arrivano ledeie i complimenti di atleti e celebrità. Quali sono state le ...

Il quarterback californiano ha giocato dieci finali della Nfl: una vera e propria leggenda di questo sport. Per lui contratti milionari e una fama sconfinata negli States ma non solo. Al suo fianco, ...... che con i suoi Green Bay Packers ha giocato (e perso) ilieri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aaron Rodgers (@aaronrodgers12) A ...Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. La 55esima edizione del Super Bowl (o LV per gli ortodossi) è stato dominato dai Tampa Bay Bucaneers. I padroni di casa hanno 31 a 7 contro i campioni i ...Quest’anno, il merito di aver fatto commuovere milioni di spettatori durante il 55esimo Super Bowl va allo spot della casa automobilistica Toyota, basato sulla storia vera di Jessica Long, 13 volte me ...