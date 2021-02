Sofia Goggia | il messaggio per i mondiali commuove | “Lo faccio da qui”

Coninews : Lontana dalle piste ma presente con il cuore. Sofia #Goggia farà il tifo per le sue compagne di squadra da casa. ??… - SkySport : Il messaggio di Sofia Goggia: 'Tiferò dal divano' - Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - ansacalciosport : Cortina: maledizione Goggia, ma Italsci è molto donna. Sofia infortunata: ai mondiali dream team con Bassino e Brig… - AgenziaOpinione : POLIZIA DI STATO * SPORT – SCI « IL VIDEO DEGLI AUGURI DI WENDY SIORPAES A SOFIA GOGGIA INFORTUNATA » -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

Sul palco Kristian Ghedina, ambassador della località ampezzana, collegata invece da casa, ko per infortunio. Tra le stelle dell'evento anche l'ex campionessa Tina Maze. Dopo la ...Nonostante l'assenza di, gemma di raro talento tradita dal destino una settimana fa e costretta a guardare le gare sul divano di casa per via della frattura del piatto tibiale del ...Ha vinto sette giganti in Coppa del mondo, comprese le classiche di Alta Badia (tre volte) e Adelboden (una). E' una voce conosciuta in tv, come commentatore Rai, e sulle piste dove guida il Talent Te ...Cortina dai sogni azzurri. Nel primo grande evento in Europa dell’anno 2021 ai tempi del Covid, il Mondiale di sci alpino si presenta in tutta la sua bellezza agonistica e scenografica nonostante le r ...