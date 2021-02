Sinner, Australian Open finito: sconfitto da Shapovalov in 5 set (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sinner torna a casa. Dopo la vittoria nel torneo ATP di Melbourne, dove ha sconfitto il connazionale Travaglia, Jannik è stato sconfitto da Shapovalov Finisce molto presto la strepitosa avventura del tennista italiano Jannik Sinner agli Australian Open. Il talento nostrano ha faticato molto nel match giocato contro il canadese Denis Shapovalov, che ha trionfato al termine di 5 set a dir poco infuocati. Le inquadrature impietose delle telecamere hanno mostrato un Sinner distrutto al termine del match appena concluso. Il giovane fuoriclasse è rientrato negli spogliatoi decisamente barcollante per via dell’enorme stanchezza accumulata, ma con estrema dignità non ha mosso alcuna lamentela. Ne avrebbe avuto tutti i diritti, Jannik, ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021)torna a casa. Dopo la vittoria nel torneo ATP di Melbourne, dove hail connazionale Travaglia, Jannik è statodaFinisce molto presto la strepitosa avventura del tennista italiano Jannikagli. Il talento nostrano ha faticato molto nel match giocato contro il canadese Denis, che ha trionfato al termine di 5 set a dir poco infuocati. Le inquadrature impietose delle telecamere hanno mostrato undistrutto al termine del match appena concluso. Il giovane fuoriclasse è rientrato negli spogliatoi decisamente barcollante per via dell’enorme stanchezza accumulata, ma con estrema dignità non ha mosso alcuna lamentela. Ne avrebbe avuto tutti i diritti, Jannik, ...

