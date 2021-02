San Valentino, ecco i corteggiamenti più straordinari del mondo animale (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – C’è chi deve dimostrare di essere il più forte per conquistare un partner, chi si esibisce con danze di corteggiamento o costruisce un vero “nido d’amore” per fare colpo, chi si scambia “regali” o chi addirittura cambia colore per segnalare la sua disponibilità all’accoppiamento. Nel mondo degli animali possiamo osservare straordinarie tecniche di conquista e corteggiamento, a volte veri e propri rituali, dove è quasi sempre il maschio a cercare in ogni modo di attirare l’attenzione della femmina. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – C’è chi deve dimostrare di essere il più forte per conquistare un partner, chi si esibisce con danze di corteggiamento o costruisce un vero “nido d’amore” per fare colpo, chi si scambia “regali” o chi addirittura cambia colore per segnalare la sua disponibilità all’accoppiamento. Nel mondo degli animali possiamo osservare straordinarie tecniche di conquista e corteggiamento, a volte veri e propri rituali, dove è quasi sempre il maschio a cercare in ogni modo di attirare l’attenzione della femmina.

repubblica : Meteo, arriva Burian: San Valentino sottozero - Inter : ???? | AMORE Gli unici due amori che possono coesistere, in un solo cuore! Regala alla tua metà la sua più grande p… - marcomammoliti_ : 'Se vuoi dei fiori a San Valentino, muori il 13' Non è Massimo Pericolo, Solo un pazzo che ha ucciso la moglie a Palermo. - clubsavanamila1 : Ricordati che domenica prossima è 1l 14 febbraio ed è San Valentino, non dimenticare il regalo. Mentre noi, per ora… - ExprYourTravel : San Valentino si avvicina?? -