Safer Internet Day | attesi oltre 200mila studenti alla diretta di #cuoriconnessi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPolizia di Stato e Unieuro domani martedì 9 febbraio a partire dalle ore 10.00 saranno instreaming sul sito poliziadistato.it, cuoriconnessi.it ed anche sul canale ufficiale youtube della Polizia di Stato, per, un grande evento digitale in occasione delDay, giornata mondiale per la sicurezza in rete. Parteciperannopiù di 3.000 scuole di tutta Italia e200.000: l’incontro è dedicato ai ragazzi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e aglidella 1° e 2° classe delle scuole secondarie di secondo grado. La partecipazione sarà consentita attraverso una piattaforma dedicata. All’evento, moderato dal giornalista Luca ...

InnovazioneGov : #RepubblicaDigitale, con il suo coordinatore @n_iacono, promuove la due giorni di eventi organizzati dal… - MIsocialTW : Il 9 febbraio è il #SaferInternetDay, la giornata mondiale dedicata all’uso consapevole della rete. Il Ministero d… - PLLanzarini : RT @telefonoazzurro: La #CittadinanzaDigitale è uno degli assi dell’educazione civica: bisogna continuare a lavorare per colmare il #digita… - Trmtv : Safer Internet Day 2021: 200mila online per streaming di “cuoriconnessi” - RobRe62 : RT @telefonoazzurro: Si apre il momento dedicato ai progetti realizzati dalle scuole partecipanti all’hackathon di #TelefonoAzzurro: parola… -

