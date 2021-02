Piove sul bagnato in casa Napoli: Manolas fuori tre settimane, Gattuso in emergenza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Kostas Manolas, sostituito nel match di Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo”. Piove sul bagnato in casa Napoli in vista delle sfide contro Atalanta in Coppa Italia e quella contro la Juventus in campionato. Kostas Manolas ne avrà per 3 settimane, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nel match contro il Genoa e con Koulibaly fermato dal Covid e inchiodato in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Kostas, sostituito nel match di Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo”.sulinin vista delle sfide contro Atalanta in Coppa Italia e quella contro la Juventus in campionato. Kostasne avrà per 3, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nel match contro il Genoa e con Koulibaly fermato dal Covid e inchiodato in ...

