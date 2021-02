Perché la Russia sta allungando la pista della sua base in Siria (Di lunedì 8 febbraio 2021) Immagini satellitari risalenti al 14 dicembre, ma divulgate recentemente, mostrano che la Russia ha intrapreso lavori di allungamento della pista di decollo della sua base aerea di Khmeimim in Siria. Khmeimim, situata nel governatorato costiero di Latakia, è stata un importante sito per l’intervento militare di Mosca, iniziato il 30 settembre del 2015, in quel InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 8 febbraio 2021) Immagini satellitari risalenti al 14 dicembre, ma divulgate recentemente, mostrano che laha intrapreso lavori di allungamentodi decollosuaaerea di Khmeimim in. Khmeimim, situata nel governatorato costiero di Latakia, è stata un importante sito per l’intervento militare di Mosca, iniziato il 30 settembre del 2015, in quel InsideOver.

Russia_Italia : @Mr_Ozymandias ...ma perché bill gates non si limita all'informatica...?... - CesareInvictus : @bordoni_russia La mia è, ovviamente, una Domanda retorica. So bene che viene invitata in TV proprio perché fa disi… - CesareInvictus : @leone_monti @bordoni_russia I russi sono costretti a fare un accordo del genere,perché l'aggressività dell'imperia… - MarioPonzo2 : @fattoquotidiano Indovina chi...... è poi perché non non lo fanno con la Cina con la Russia con la Turchia - focaccinauomo : @funkyoulow E pensa che in Russia molti lo odiano perché dicono sia stata la causa principale dello sfacelo dell'URSS. -

L'ho salvato in Russia, volevano arrestarlo ", ha esordito Pupo, salutando il collega e suscitando ... dovevano stare due giorni? io sono rimasto da solo una settimana a mosca, perché volevo visitarla. ...

Il Paese dei miliardari: sono il doppio che negli Usa

Era il Paese dell'uguaglianza tra i lavoratori. Almeno secondo i miti del comunismo realizzato. Ora pare si sia trasformato nel suo contrario. In rapporto alle dimensioni dell'economia la Russia ha un numero di miliardari che è il doppio di quello degli Stati Uniti: 36 contro 19 per ogni mille miliardi di pil. Tra i Paesi avanzati è quello con le maggiori diseguaglianze di reddito e ...

Navalny, il giudice dispone 30 giorni di arresto. L'appello: «Scendete in piazza per il vostro ... Il Sole 24 ORE

Era il Paese dell'uguaglianza tra i lavoratori. Almeno secondo i miti del comunismo realizzato. Ora pare si sia trasformato nel suo contrario. In rapporto alle dimensioni dell'economia la Russia ha un numero di miliardari che è il doppio di quello degli Stati Uniti: 36 contro 19 per ogni mille miliardi di pil. Tra i Paesi avanzati è quello con le maggiori diseguaglianze di reddito e ...