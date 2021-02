Pensioni 2021, parla Durigon: importante prorogare quota 100 almeno per 1 anno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non ha alcun dubbio Claudio Durigon, deputato della Lega, intervenendo nei giorni scorsi ai microfoni di ‘IItalia s’é desta’, Rinnovare quota 100 sarebbe importante, soprattutto in un momento complicato come quello attuale. Confindustria, dice, ha chiesto la cancellazione di quota 100, ma togliere quota 100 ora, in questo periodo così complicato per le famiglie italiane, non avrebbe senso a meno che non arrivasse la proposta di una nuova riforma Pensionistica adeguata. In caso contrario meglio prorogarla almeno di un altro anno, non avrebbe costi esorbitanti e darebbe respiro al Paese. Anche Annamaria Furlan, Cisl, che sostiene, intervistata dal collega Bottero su ‘La Stampa’, che la previdenza debba essere riformata, vi é un’apertura da parte dei ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non ha alcun dubbio Claudio, deputato della Lega, intervenendo nei giorni scorsi ai microfoni di ‘IItalia s’é desta’, Rinnovare100 sarebbe, soprattutto in un momento complicato come quello attuale. Confindustria, dice, ha chiesto la cancellazione di100, ma togliere100 ora, in questo periodo così complicato per le famiglie italiane, non avrebbe senso a meno che non arrivasse la proposta di una nuova riformastica adeguata. In caso contrario meglio prorogarladi un altro, non avrebbe costi esorbitanti e darebbe respiro al Paese. Anche Annamaria Furlan, Cisl, che sostiene, intervistata dal collega Bottero su ‘La Stampa’, che la previdenza debba essere riformata, vi é un’apertura da parte dei ...

