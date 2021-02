Palmira, ritrovati i resti di Khaled al-Asaad, l’archeologo siriano decapitato dall’Isis (Di lunedì 8 febbraio 2021) Palmira, 8 feb – L’Isis lo aveva sequestrato, torturato e decapitato nel 2015 a Palmira, in Siria, in corrispondenza del monumentale sito archeologico a cui aveva dedicato, dagli anni ’60 in poi, la propria vita di archeologo: da quel momento il cadavere di Khaled al-Asaad, il cui assassinio aveva suscitato orrore e indignazione in tutto il mondo, era sparito nel nulla. ritrovati i resti di Khaled al-Asaad? Ebbene, secondo quanto ha riferito l’agenzia governativa siriana Sana, i resti di tre persone, uno dei quali potrebbe essere proprio quello di Asaad, sono stati ritrovati alcuni giorni fa nella località di Kahlul, a est di Palmira. Le spoglie sono ora a Damasco in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021), 8 feb – L’Isis lo aveva sequestrato, torturato enel 2015 a, in Siria, in corrispondenza del monumentale sito archeologico a cui aveva dedicato, dagli anni ’60 in poi, la propria vita di archeologo: da quel momento il cadavere dial-, il cui assassinio aveva suscitato orrore e indignazione in tutto il mondo, era sparito nel nulla.dial-? Ebbene, secondo quanto ha riferito l’agenzia governativa siriana Sana, idi tre persone, uno dei quali potrebbe essere proprio quello di, sono statialcuni giorni fa nella località di Kahlul, a est di. Le spoglie sono ora a Damasco in ...

