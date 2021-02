Pairetto | scelte giuste Cordaz evita altri gol

(Di lunedì 8 febbraio 2021)6,5. Giusto annullare in avvio il gol di Calabria per il fuorigioco precedente di Ibrahimovic , inbile l'ammonizione per Calabria, già diffidato. In generale una direzione di gara senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Pairetto scelte

Quotidiano.net

6,5. Giusto annullare in avvio il gol di Calabria per il fuorigioco precedente di Ibrahimovic , inevitabile l'ammonizione per Calabria, già diffidato. In generale una direzione di gara senza ...... anche se fino al primo gol non aveva convinto pere atteggiamento. Una bella risposta, ... Arbitro:PAIRETTO 6,5. Giusto annullare in avvio il gol di Calabria per il fuorigioco precedente di Ibrahimovic (nessuna protesta da parte dei rossoneri), inevitabile l’ammonizione per Calabria, già diffidato.Formazioni ufficiali Milan-Crotone: le scelte di Stefano Pioli e Giovanni Stroppa per il match di campionato di oggi pomeriggio ...