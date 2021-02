Nella Germania post-Merkel si prepara l’asse Cdu-Verdi? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da tempo su Inside Over affermiamo che l’appuntamento politico più importante d’Europa Nella prima fase del 2021 è stato rappresentato dal congresso della Cdu, l’Unione Cristiano-Democratica della cancelliera Angela Merkel, che nelle scorse settimane ha eletto Amin Laschet come suo nuovo segretario, aprendo alla possibilità di una successione alla Cancelliera nel solco della continuità e a scenari interessanti in vista delle InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da tempo su Inside Over affermiamo che l’appuntamento politico più importante d’Europaprima fase del 2021 è stato rappresentato dal congresso della Cdu, l’Unione Cristiano-Democratica della cancelliera Angela, che nelle scorse settimane ha eletto Amin Laschet come suo nuovo segretario, aprendo alla possibilità di una successione alla Cancelliera nel solco della continuità e a scenari interessanti in vista delle InsideOver.

_yaoxi_ : Hanno fatto le olimpiadi estive nella Germania nazista e in Cina. L'anno prossimo anche quelle invernali in Cina. È… - lucia25968868 : RT @AndreaMarano11: “Contento, proprio contento sono stato molte volte nella vita ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania che… - brongosalvatore : RT @AndreaMarano11: “Contento, proprio contento sono stato molte volte nella vita ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania che… - CCKKI : RT @ADVBX: la denazificazione nella germania, l'america come tempio della democrazia e altre storie fantastiche - d_granuzzo : RT @AndreaMarano11: “Contento, proprio contento sono stato molte volte nella vita ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania che… -