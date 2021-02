Maltempo in Campania: ecco i comuni salernitani che chiudono le scuole (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Resteranno chiuse per la giornata di domani nel territorio comunale di Cava de’ Tirreni le scuole di ogni ordine grado. La decisione sancita da un’ordinanza del sindaco Vincenzo Servalli è legata non all’emergenza covid ma all’allerta Maltempo che interesserà anche la valle metelliana. Il bollettino diramato dalla Protezione civile prevede dalla mezzanotte precipitazioni intense proprio nell’area della costiera amalfitana ma anche Sarno e Cilento e ha spinto già altri sindaci, come quello di Nocera Inferiore Manlio Torquato ad emettere analogo provvedimento lasciando domani i ragazzi a casa con la sola didattica distanza. scuole chiuse anche a Sarno. Decisione analoga anche nel comune di Nocera Inferiore. Anche il comune di Scafati ha emesso un’ordinanza comunale con la quale, causa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Resteranno chiuse per la giornata di domani nel territorio comunale di Cava de’ Tirreni ledi ogni ordine grado. La decisione sancita da un’ordinanza del sindaco Vincenzo Servalli è legata non all’emergenza covid ma all’allertache interesserà anche la valle metelliana. Il bollettino diramato dalla Protezione civile prevede dalla mezzanotte precipitazioni intense proprio nell’area della costiera amalfitana ma anche Sarno e Cilento e ha spinto già altri sindaci, come quello di Nocera Inferiore Manlio Torquato ad emettere analogo provvedimento lasciando domani i ragazzi a casa con la sola didattica distanza.chiuse anche a Sarno. Decisione analoga anche nel comune di Nocera Inferiore. Anche il comune di Scafati ha emesso un’ordinanza comunale con la quale, causa ...

