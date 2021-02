Maldini | “Rinnovi? Bisogna essere felici in due Speriamo in un accordo”

PianetaMilan : #Maldini a @BeINsports: 'Rinnovi? Bisogna essere felici in due. Speriamo presto in un accordo' - evivanco7 : RT @RadioRossonera: Le parole di Paolo #Maldini rilasciate a #beINSPORTS ??? @_BeatriceSarti - RadioRossonera : Le parole di Paolo #Maldini rilasciate a #beINSPORTS ??? @_BeatriceSarti - sportli26181512 : Milan, Maldini: 'Ibra rinnova? Ecco cosa ci ha detto': Milan, Maldini: 'Ibra rinnova? Ecco cosa ci ha detto' Le par… - notizie_milan : Milan, Maldini: “Rinnovi?Speriamo di trovare presto un accordo” -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini Rinnovi

Calhanoglu e Donnarumma? Stiamo lavorando' vedi anche Ibra e i gesti dopo i gol: messaggi per il futuro? Oltre al tema Ibra,ha parlato anche di altri due contratti importanti in ...Commenta per primo Paolostrizza l'occhio a Zlatan Ibrahimovic . Intervenuto a Bein Sports , l'ex capitano rossonero, ... SUI- 'Abbiamo tre giocatori in scadenza e anche i contratti in ...In un'intervista rilasciata a Bein Sport, Paolo Maldini, ha fatto chiarezza sulla situazione dei giocatori in scadenza. Inevitabile partire da Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo provato a portarlo qui nel 2 ...Su Ibrahimovic "Zlatan? Siamo una delle squadre più giovani d'Europa, la squadra ha bisogno di un leader come lui. Abbiamo provato a ingaggiarlo nel 2018 ma era al LA Galaxy. Rin ...