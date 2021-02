IoT e gestione idrica materia di studio al Social Innovation Campus

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Assistenti vocali e chat bot per gestire il customer service, un sofisticato sistema di telecontrollo grazie a sensori IoT (Internet of Things) installati direttamente nei tubi per segnalare sversamenti illeciti, i sistemi digitali di modellazione 3D per mappare la rete e i cantieri, 'contatori intelligenti' in grado di raccogliere i dati relativi alladelle reti ed eventuali perdite, e ancora la robotica per migliorare ladi impianti da remoto. Le nuove frontiere digitali del servizio idrico integrato di Gruppo Cap, l'azienda pubblica che gestisce i servizi di acquedotto, depurazione e sistema fognario dei comuni della Città metropolitana di Milano, e di Fondazione Cap, ente senza scopo di lucro interamente controllata da Gruppo Cap, sono diventatediin ...

...del sistema idrico integrato passa dalla capacità di rendere smart reti e impianti, grazie a un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo. Ecco perché il tema delle tecnologie......Asset Advisor che consentono di offrire servizi di nuova generazione e che permettono una... chiarendo come l'offerta Edge/di Schneider Electric offra ai dealer l'opportunità di ...