Ignazio Moser | tra Cortina2021 e la presenza stasera a Guess My Age

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il fidanzato di Cecilia Rodriguez sarà ospite questa sera della nuova puntata del programma “My Age” condotto da Enrico Papi È un momento molto positivo persia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista lavorativo. La relazione con Cecilia Rodriguez si conferma essere una delle più solide ed equilibrate. I due sono complici e pronti a sostenersi sempre tra impegni lavorativi e domeniche passate sul divano o in famiglia. Sono innamoratissimi e questo traspare anche dalla serenità presente sui loro volti. Anche dal punto di vista lavorativo,raccoglie entusiasmo ed apprezzamenti. Dalle collaborazioni con alcuni brand alla passione per la montagna che persono più uno stile di vita, lo sportivo è irrefrenabile. Di recente, inoltre, ha ...

Andrea Damante edi nuovo insieme. C'è un nuovo progetto in vista per i due amici? Ecco cosa c'è da sapere.Si torna a parlare di due grandi del gossip: Cecilia Rodriguez eche continuano a coltivare il loro amore, seppur in modo molto diverso rispetto a prima, almeno dal punto di vista mediatico. La coppia, dopo aver attraversato una potente burrasca ...Ospite della nuova puntata del programma "Guess My Age" condotto da Enrico Papi e in onda in prima serata su Tv8 sarà Ignazio Moser.Ignazio Moser, 28 anni, e Cecilia Rodriguez, 31 anni a marzo, sembrano sempre più innamorati. L'ex ciclista ha condiviso su Instagram una romantica foto di coppia, accompagnata da una didascalia: "Mil ...