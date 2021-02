I banchi a rotelle? A Uboldo e Origgio nessuno li vuole: da tre mesi accatastati negli scatoloni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono ancora accatastati fuori dalle scuole di Uboldo “i banchi del ministro Azzolina”, come vengono chiamati i banchi a rotelle forniti per il distanziamento anti-Covid. E’ dal mese di novembre che sono rimasti negli scatoloni all’addiaccio, al gelo e sotto le intemperie. Nessuna scuola, né di Origgio né di Uboldo ha voluto usarli. Come dare td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono ancorafuori dalle scuole di“idel ministro Azzolina”, come vengono chiamati iforniti per il distanziamento anti-Covid. E’ dal mese di novembre che sono rimastiall’addiaccio, al gelo e sotto le intemperie. Nessuna scuola, né diné diha voluto usarli. Come dare td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : banchi rotelle Catania, striscioni davanti le scuole:" Vogliamo rientro in sicurezza". Studenti lanciano petizione

Nel testo della petizione non si denuncia solamente l'eclatante operazione dei banchi a rotelle, al centro del dibattito sulla scuola, ma l'assenza generale di misure necessarie alla tutela delle ...

Areazione nelle scuole e digital divide, in campo le risorse della Regione

"I banchi a rotelle finiti in soffitta " continua Baldelli - sono stati purtroppo l'emblema di sprechi e ritardi, rivelandosi soluzioni inadatte per far ripartire la scuola in presenza e in sicurezza,...

Banchi a rotelle? Un fallimento Tecnica della Scuola Scuola Marche, Baldelli: “Banchi a rotelle emblema di sprechi, 2 milioni per interventi concreti”

Nuovi impiati di ventilazione e sanificazione installati nelle aule per il ricambio di aria Marche prima regione a intervenire a livello strutturale sull'areazione e sanificazione nelle scuole. Lo ann ...

Delibera su ventilazione aule, la Meloni plaude alle Marche

"Mentre il governo spreca soldi con banchi a rotelle e centri primula, la Regione Marche approva una delibera che stanzia 2 milioni di euro per dotare le aule ...

