Haiti: sventato un tentativo di colpo di Stato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le autorità di Haiti hanno annunciato di aver sventato un tentativo di colpo di Stato contro il conteStato presidente Jovenel Moise. Il ministro della Giustizia, Rockfeller Vincent, ha spiegato che il tentativo di golpe coinvolgeva anche in giudice della Corte Suprema e un responsabile della polizia nazionale Haitiana. Il premier Joseph Jouthe ha affermato che Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le autorità dihanno annunciato di averundidicontro il contepresidente Jovenel Moise. Il ministro della Giustizia, Rockfeller Vincent, ha spiegato che ildi golpe coinvolgeva anche in giudice della Corte Suprema e un responsabile della polizia nazionaleana. Il premier Joseph Jouthe ha affermato che

