Grande Fratello Vip, eliminati oggi: chi è stato eliminato? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Grande Fratello VIP 2020 eliminati – Chi è stato eliminato oggi, lunedì 8 febbraio 2021, durante la 38esima puntata del Grande Fratello Vip? Ve lo diciamo subito: nessuno è stato eliminato. Il televoto aperto al termine della scorsa puntata che vedeva Samantha De Grenet e Alda D'Eusanio è stato infatti annullato e la D'Eusanio è stata espulsa dalla Casa. Perché? Tutta colpa delle sue affermazioni su Laura Pausini e il compagno. Parole che hanno fatto seguito ad altre frasi molto infelici. Come si vota Abbiamo visto gli eliminati di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, del Grande Fratello Vip 2020, ma come si vota? Per votare Mediaset ha ...

