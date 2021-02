(Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A Mario Draghi “abbiamo esposto le nostre idee su economia, crescita, infrastrutture, accesso al credito, trovandolo in sintonia con noi. Gli abbiamo offerto i nostri piani sul Recovery plan e sui vaccini. E abbiamo indicato le tre riforme prioritarie da fare assieme al Recovery: burocrazia, fisco e giustizia. Essenziali perchè l’Italia si rialzi”. Lo afferma il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, in un’intervista al CorriereSera.“Abbiamo chiesto unsia politico che tecnico, perchè l’azione dell’esecutivo sia più forte ed efficace”, spiega, che sul perimetromaggioranza aggiunge: “La richiesta del capo dello Stato era rivolta a tutti. Non è ildi una maggioranza quello che nascerà, ma dei migliori, per combattere la ...

Antonio_Tajani : .@forza_italia è pronta a dare il suo contributo di idee e di programmi. Vogliamo un governo dei migliori al serviz… - Antonio_Tajani : Imprese che chiudono e aumento della disoccupazione. Eppure chi è al governo continua a perdere tempo per ricomporr… - Antonio_Tajani : ++IL GOVERNO NON SI OCCUPA DEI TEMI CONCRETI CHE RIGUARDANO GLI ITALIANI++ #omnibusla7 #1febbraio - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - A Mario Draghi 'abbiamo esposto le nostre idee su economia, crescita, infrastrutture, accesso al… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Governo, Tajani “E’ il momento di indossare la maglia della Nazionale” - -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Tajani

Draghi, dentro i numeri due. Ministri:Giorgetti, Franceschini eIlDraghi prende sempre più forma, ormai è sempre più chiaro che a partecipare al nuovo esecutivo saranno quasi tutti i partiti, solo Fratelli d'Italia non appoggerà l'ex presidente ...Per Forza Italia il nome più accreditato è quello di Antonioma servono donne per non abbassare troppo la quota rosa e quindi potrebbe essere lasciato spazio a Mara Carfagna o Maria Stella ...Il conto alla rovescia per il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi però è ormai partito. Entro la settimana, o al massimo all'inizio della prossima, dovrebbe invece arrivare la fiducia del ...ROMA (ITALPRESS) - A Mario Draghi "abbiamo esposto le nostre idee su economia, crescita, infrastrutture, accesso al credito, trovandolo in sintonia con ...