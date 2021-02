Governo Draghi, Di Battista: “Sì M5S errore grave” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il sì del M5S al Governo Draghi? “Un errore grave”. Così Alessandro Di Battista in una intervista che sarà trasmessa integralmente domani sera nel corso di “Cartabianca” su Rai Tre. “Se io fossi in Parlamento assolutamente non voterei la fiducia” perché, spiega Di Battista, “in un Paese democratico l’opposizione serve” mentre “ora invece nessuno la farà. Neanche Meloni, che infatti resta in alleanza con la Lega e Berlusconi”. Ragione per cui il Movimento Cinque Stelle “sbaglia assolutamente e totalmente” a sostenere il nuovo Governo Draghi perché “è un errore grave infilarsi in una roba del genere”. Insomma, “a Beppe Grillo io sarò sempre riconoscente ma questo non vuole dire essere sempre d’accordo”. “Io non parlo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il sì del M5S al? “Un”. Così Alessandro Diin una intervista che sarà trasmessa integralmente domani sera nel corso di “Cartabianca” su Rai Tre. “Se io fossi in Parlamento assolutamente non voterei la fiducia” perché, spiega Di, “in un Paese democratico l’opposizione serve” mentre “ora invece nessuno la farà. Neanche Meloni, che infatti resta in alleanza con la Lega e Berlusconi”. Ragione per cui il Movimento Cinque Stelle “sbaglia assolutamente e totalmente” a sostenere il nuovoperché “è uninfilarsi in una roba del genere”. Insomma, “a Beppe Grillo io sarò sempre riconoscente ma questo non vuole dire essere sempre d’accordo”. “Io non parlo ...

