Giro d'Italia 2021: probabile slittamento a mercoledì dell'ufficializzazione delle wild card (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sarebbe prossimo allo slittamento a mercoledì l'annuncio delle wild card per l'edizione 2021 del Giro d'Italia. A rivelarlo è Tuttobiciweb, che spiega anche come la stessa presentazione della Corsa Rosa possa essere effettuata lunedì prossimo. In particolare, il tema del confronto si porrebbe tra RCS e ogni sorta di ente locale e di più ampia rilevanza, cosa che sta creando più di un grattacapo soprattutto in questo particolare momento in cui le questioni di Covid-19 non aiutano. Inoltre, quel che si sta definendo è l'intero programma delle corse di primavera sotto l'egida RCS, un quadro che comprende Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Giro di Sicilia. Di questi ultimi due ancora non c'è la definizione ...

