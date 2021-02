GF VIP 5, Stefania Orlando commuove con papà Pietro Romano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, Stefania Orlando in lacrime Nella casa del Grande Fratello Vip un momento di grande commozione con Stefania Orlando che incontra dopo cinque mesi suo padre Pietro Romano, i due si sono capiti da adulti, un giorno nel corso di una discussione l’uomo gli ha detto “Devi avere rispetto, sono tuo padre.” A questo punto Stefania gli ha risposto “Allora fai il padre, dammi un abbraccio e dimmi che mi vuoi bene”. Pietro Romano Orlando ha abbracciato stretto la sua bambina nella casa del GF VIP: “Sono contento dell’iter che stai facendo frutto di anni di esperienza di carriera professionista.” “Dii un bacio a sua moglie da parte mia” ha detto Alfonso Signorini al signor ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Grande Fratello Vip,in lacrime Nella casa del Grande Fratello Vip un momento di grande commozione conche incontra dopo cinque mesi suo padre, i due si sono capiti da adulti, un giorno nel corso di una discussione l’uomo gli ha detto “Devi avere rispetto, sono tuo padre.” A questo puntogli ha risposto “Allora fai il padre, dammi un abbraccio e dimmi che mi vuoi bene”.ha abbracciato stretto la sua bambina nella casa del GF VIP: “Sono contento dell’iter che stai facendo frutto di anni di esperienza di carriera professionista.” “Dii un bacio a sua moglie da parte mia” ha detto Alfonso Signorini al signor ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Grande Fratello Vip, Tommaso e Stefania contro Giulia: «Non fa nulla in casa, si è isolata con Pierpaolo» - leggoit : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: «Sono stanca, mi sento sbagliata». Tommaso e Stefania reagiscono «Smetti di far… - ilmessaggeroit : Grande Fratello Vip, Tommaso e Stefania contro Giulia: «Non fa nulla in casa, si è isolata con Pierpaolo» - groenvougue_ : RT @Morena_3v: Se Stefania e Tommaso stasera uscissero il gf dovrebbe cambiare nome in Emily vip #tzvip #gfvip #sovip - apathe_tic : RT @Morena_3v: Se Stefania e Tommaso stasera uscissero il gf dovrebbe cambiare nome in Emily vip #tzvip #gfvip #sovip -