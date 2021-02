Gazzetta | De Laurentiis non sopporta alcune scelte tecniche di Gattuso

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il feeling tra Denon c’è più. Si è esaurito col tempo, scrive ladello Sport, ed ora il contratto per il rinnovo del tecnico è solo carta straccia Al di là dei risultati, a Denono sono piaciuti gli attacchi a lui e, soprattutto, non hato. Non ha gradito ad esempio, l’insistenza del tecnico nel far giocare Maksimovic e Hysaj, due giocatori a scadenza di contratto, trascurando Rrahmani, costato 13 milioni di euro un fa e utilizzato un paio di volte in questa stagione. L'articolo ilNapolista.

