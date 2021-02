Fucile e droga scoperti in un sottotetto: sequestro dei Carabinieri (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – sequestro dei Carabinieri della stazione di Brusciano, nel Napoletano, di un Fucile a canne mozze calibro 16, 135 grammi di hashish e 151 di marijuana. Il tutto ritrovato in un sottotetto di un’area comune all’interno di un complesso popolare. droga sequestrata, mentre sull’arma saranno effettuate tutte le analisi del caso per capire se il Fucile è stato utilizzato attivamente in episodi di sangue. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) –deidella stazione di Brusciano, nel Napoletano, di una canne mozze calibro 16, 135 grammi di hashish e 151 di marijuana. Il tutto ritrovato in undi un’area comune all’interno di un complesso popolare.sequestrata, mentre sull’arma saranno effettuate tutte le analisi del caso per capire se ilè stato utilizzato attivamente in episodi di sangue. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

