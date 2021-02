Football | Zoff | ' Brady grande campione | il fisico è importante ma la testa è tutto'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Laè la base di, sempre. Se ti manca, non ti manca poco: la voglia di migliorare sempre, di fornire prestazioni che la gente s'aspetta, la freddezza del proprio giudizio. Poi certo ci deve essere il". Dinodel mondo di calcio a 40 e 134 giorni in Spagna '82, all'Adnkronos tributa un applauso ideale a Tom, il quarterback dei Tampa Buccaneers che ha vinto il suo settimo Super Bowl a 43 anni. "è unsotto tutti gli aspetti,, e può andare avanti così. Unreattivo come a 30 anni e poi la classe e l'esperienza: riesce a mettere insieme".

La 21a giornata di Serie A si apre questa sera all'Artemio Franchi con Fiorentina-Inter. Si tratta di una sfida particolare sotto il profilo statistico in quanto mette di fronte due ex Commissari Tecn ...Gli sportivi che superata la soglia dei 40 anni continuano a essere protagonisti. Tra gli esempi più illustri anche Roger Federer, Tiger Woods e Gigi Buffon ...