Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ritornano insieme: l’indizio social (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi, lunedì 8 febbraio, la showgirl di Soverato, Elisabetta Gregoraci, compie 41 anni, migliaia i messaggi di auguri e i regali ricevuti, ma, tra tutti, ne spicca uno in particolare che ha riacceso un gossip che circola da mesi, si tratta del post Instagram di Flavio Briatore. Un post decisamente non banale. I dettagli Il 14 giugno del 2008 l’imprenditore Flavio Briatore e la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, sono convolati a nozze. Il 18 marzo 2010 l’unione è stata allietata dalla nascita di Nathan Falco. Il 23 dicembre del 2017, dopo nove anni di matrimonio, anni vissuti per la maggior parte del tempo a Montecarlo Briatore e Gregoraci si sono separati consensualmente. Ma i rapporti sono sempre stati ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi, lunedì 8 febbraio, la showgirl di Soverato,, compie 41 anni, migliaia i messaggi di auguri e i regali ricevuti, ma, tra tutti, ne spicca uno in particolare che ha riacceso un gossip che circola da mesi, si tratta del post Instagram di. Un post decisamente non banale. I dettagli Il 14 giugno del 2008 l’imprenditoree la showgirl calabrese, sono convolati a nozze. Il 18 marzo 2010 l’unione è stata allietata dalla nascita di Nathan Falco. Il 23 dicembre del 2017, dopo nove anni di matrimonio, anni vissuti per la maggior parte del tempo a Montecarlosi sono separati consensualmente. Ma i rapporti sono sempre stati ...

Nauta360 : Bernie Ecclestone rescata el yate de Flavio Briatore - interistadoc_ : RT @choriflettuto__: Signori si nasce non si diventa, puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma signori si nasce. Querelami Flavio Briatore dop… - fumoealibi : RT @choriflettuto__: Signori si nasce non si diventa, puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma signori si nasce. Querelami Flavio Briatore dop… - fumoealibi : RT @PersonaDentro: querelami flavio briatore dopo queste affermazioni - silvia95643060 : RT @choriflettuto__: Signori si nasce non si diventa, puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma signori si nasce. Querelami Flavio Briatore dop… -