Final Fantasy VII Remake finalmente novità. Dettagli su 'nuovi contenuti' questa settimana

(Di lunedì 8 febbraio 2021)sui prossimi "" diVIIsaranno rivelati alla fine di, ha confermato oggi il co-director del gioco. Parlando in un nuovo video messaggio, Motomu Toriyama ha confermato che "alcunidiVII" saranno rivelati durante il concerto dell'Orchestra World Tour, che sarà trasmesso in streaming alla fine di, il 13 febbraio. Al momento non sappiamo quello che verrà effettivamente annunciato. Il mese scorso, un insider molto affidabile ha parlato di un possibile upgrade per PlayStation 5 che dovrebbe essere rivelato questo mese. Leggi altro...

Dopo la presentazione di Endwalker , l'attesissima quarta espansione diXIV Online , Square Enix ha rivelato i primi dettagli della Patch 5.5 ; il prossimo grande aggiornamento di questo MMORPG acclamato dalla critica, la cui uscita è programmata per il 13 ...Stai guardando Pubblicità Dopo la presentazione di Endwalker , la quarta espansione diXIVOnline,Square Enix ha annunciato i primi dettagli della Patch 5.5 ('Death Unto Dawn'), il cui lancio è programmato per il prossimo 13 aprile. Inoltre, è stato annunciato che versione ...Square Enix conferma per questa settimana l'arrivo di dettagli per i 'nuovi contenuti' di Final Fantasy VII Remake.Tramite il recente showcase, Square Enix ha ufficialmente annunciato l'espansione Endwalker per Final Fantasy XIV Online. Il lancio dell'aggiornamento 6.0 è previsto per l'autunno 2021 ...