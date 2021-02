Esordio ok per Giorgi ed Errani agli Australian Open, fuori Travaglia (Di lunedì 8 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Camila Giorgi e Sara Errani, le due azzurre in campo nella prima giornata degli Australian Open, primo Slam del 2021 scattato – con tre settimane di ritardo rispetto alla data originaria per la quarantena – sul cemento di Melbourne Park. La marchigiana ha sconfitto 6-3 6-3, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, la kazaka Yaroslava Shvedova e nel prossimo turno sfiderà la regina di Parigi, la polacca Iga Swiatek. Bene anche Sara Errani, promossa dalle qualificazioni, che ha battuto in rimonta per 2-6 6-4 6-4, dopo due ore e un quarto di lotta, la cinese Qiang Wang, 30esima testa di serie. Mercoledì se la vedrà con Venus Williams. Finalista al “Great Ocean Road Open”, dove è stato sconfitto nel derby con Jannik Sinner, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Camilae Sara, le due azzurre in campo nella prima giornata degli, primo Slam del 2021 scattato – con tre settimane di ritardo rispetto alla data originaria per la quarantena – sul cemento di Melbourne Park. La marchigiana ha sconfitto 6-3 6-3, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, la kazaka Yaroslava Shvedova e nel prossimo turno sfiderà la regina di Parigi, la polacca Iga Swiatek. Bene anche Sara, promossa dalle qualificazioni, che ha battuto in rimonta per 2-6 6-4 6-4, dopo due ore e un quarto di lotta, la cinese Qiang Wang, 30esima testa di serie. Mercoledì se la vedrà con Venus Williams. Finalista al “Great Ocean Road”, dove è stato sconfitto nel derby con Jannik Sinner, ...

