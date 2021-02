Effetto Draghi | volano stracci tra i sovranisti

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Un primodella svolta di Matteo Salvini a sostegno di ‘Mariopremier’ è chetra iall’Europarlamento. Il leghista Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e democrazia, attacca il suo vice, Jorg Meuthen dell’ultradestra tedesca Afd, proprio per difendere l’ex governatore della Bce. E’ solo la punta dell’iceberg di un terremoto politico che potrebbe portare la Lega a lasciare il gruppo di Identità e Democrazia per tentare un’adesione molto complicata al Ppe, col rischio di restare senza gruppo politico all’Eurocamera. Intanto domani in plenaria c’è un primo test su questo tentativo di svolta europeista da parte del Carroccio. Domani, nelle stesse ore in cui Salvini si recherà da Marioper il secondo giro di consultazioni per la ...

produce questo. E sul voto di domani i leghisti riflettono, tentati dal sì che smentirebbe quanto affermato a metà gennaio, ma d'altronde è lo stesso Salvini che ora parla in maniera ...Continua il rally delle banche grandi protagoniste anche oggi a Piazza Affari. In generale il settore viene galvanizzato dall', ma in particolare l'appeal degli investitori sul fronte M&A sta spingendo in avanti alcuni titoli. Si tratta di Bper che primeggia nel FTSE MIB con un rialzo del 6,55% e di Banco BPM ...il target di Morgan Stanley per la fine del 2021 è un livello di spread Btp-Bund a 10 anni di 80-85 punti base. Sul fronte interno, oggi il premier incaricato, Mario Draghi, va avanti nel suo secondo ...Prosegue il calo dello spread tra Btp e Bund tedeschi, che a metà seduta si porta sotto quota 94 punti base, scendendo a 93,6 punti. In miglioramento anche il rendimento dei titoli decennali, che cede ...