Didattica a Distanza, Papa Francesco Mette in Guardia: ha Resto Studenti più Dipendenti da Internet e Più Vulnerabili (Di lunedì 8 febbraio 2021) Papa Francesco parla delle conseguenze della pandemia e si sofferma in particolare sulle sofferenze che stanno vivendo gli Studenti. Papa Francesco afferma che vuole "rivolgere un particolare pensiero al popolo italiano, che per primo in Europa si è trovato a confrontarsi con le gravi conseguenze della pandemia, esortandolo a non lasciarsi abbattere dalle presenti difficoltà,

