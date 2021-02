David Watkins, l’inglese single e gay diventato papà grazie alla maternità surrogata (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si chiama David Watkins, ha 42 anni ed è un insegnante di sostegno. È il primo inglese single e gay a essere diventato papà grazie alla maternità surrogata. Dove siamo? In Inghilterra, dove dal 2019 è legale ricorrere alla GPA (gestazione per altri), anche per single che ancora non hanno trovato (o non vogliono cercarla) l’anima gemella con cui condividere la gioia di avere un bambino e di farlo crescere in famiglia. Fino a due anni fa infatti nel Regno Unito solo le coppie (eterosessuali e non) potevano ricorrere alla maternità surrogata, ma poi la legge è cambiata, e David ha potuto realizzare il suo sogno. Così ora è ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Si chiama, ha 42 anni ed è un insegnante di sostegno. È il primo inglesee gay a essere. Dove siamo? In Inghilterra, dove dal 2019 è legale ricorrereGPA (gestazione per altri), anche perche ancora non hanno trovato (o non vogliono cercarla) l’anima gemella con cui condividere la gioia di avere un bambino e di farlo crescere in famiglia. Fino a due anni fa infatti nel Regno Unito solo le coppie (eterosessuali e non) potevano ricorrere, ma poi la legge è cambiata, eha potuto realizzare il suo sogno. Così ora è ...

Noovyis : (David Watkins, l’inglese single e gay diventato papà grazie alla maternità surrogata) Playhitmusic - - juancar80 : RT @LaLinea73167367: @juancar80 @DSantanche La stessa cosa vale per i padri. David Watkins è un insegnante di sostegno per sordi inglese di… - LaLinea73167367 : @DSantanche David Watkins è un insegnante di sostegno per sordi inglese di 42 anni ed è uno dei primi padri single… - LaLinea73167367 : @juancar80 @DSantanche La stessa cosa vale per i padri. David Watkins è un insegnante di sostegno per sordi inglese… - LaLinea73167367 : @DSantanche Daniè, a parte tutto, lo sanno i tuoi tontissimi elettori che il fatto è accaduto in quella Inghilterra… -