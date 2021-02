Covid in Sicilia, casi in calo e piccolo aumento degli ingressi in terapia intensiva (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono diminuiti i nuovi positivi alla Covid-19, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare e i decessi ma leggermente aumentato il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva. E’ quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio statistica del comune di Palermo di cui è responsabile Girolamo D’Anneo che ha elaborato i dati della Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono diminuiti i nuovi positivi alla-19, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare e i decessi ma leggermente aumentato il numero dei nuoviin. E’ quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio statistica del comune di Palermo di cui è responsabile Girolamo D’Anneo che ha elaborato i dati della

