Conte | «La Juve non ha bisogno di certi regali Dovremo fare una partita che sfiora la perfezione»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro lantus, il tecnico dell’Inter, Antonio, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. “Noi sappiamo che dobbiamo essere l’orgoglio per i nostri tifosi. I ragazzi sanno che chi indossa questa maglia ha l’obbligo di rendere orgoglioso il tifoso a prescindere dalla vittoria, questa dev’essere sempre la missione per noi”. Come preparare la vittoria? “Penso con il lavoro, preparando la gara nella giusta maniera, penso sia il modo migliore per trasmettere la convinzione ai miei giocatori di vincere lae passare il turno. Dobbiamo andare a giocarci lacon la voglia e la determinazione di essere perfetti, per battere lantus deviunache devere la ...

