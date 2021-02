Buoni fruttiferi postali: tassi febbraio 2021, qual è il migliore (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non ci sono importanti cambiamenti da sottolineare parlando di Buoni fruttiferi postali. Facendo il punto sui tassi di interesse aggiornati a febbraio 2021, non ci sono particolari modifiche da segnalare rispetto al mese scorso. Possiamo però fare un riepilogo per permetterti di valutare quale sia il miglior buono sul quale puntare questo mese, se hai intenzione di accantonare qualche somma utilizzando questo strumento di risparmio. Buoni fruttiferi postali: rendimenti febbraio 2021, i migliori tassi Iniziamo dai Buoni fruttiferi 3×4, che hanno una durata massima di 12 anni, con gli interessi ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non ci sono importanti cambiamenti da sottolineare parlando di. Facendo il punto suidi interesse aggiornati a, non ci sono particolari modifiche da segnalare rispetto al mese scorso. Possiamo però fare un riepilogo per permetterti di valutaree sia il miglior buono sule puntare questo mese, se hai intenzione di accantonareche somma utilizzando questo strumento di risparmio.: rendimenti, i miglioriIniziamo dai3×4, che hanno una durata massima di 12 anni, con gli interessi ...

I buoni fruttiferi postali sono un prodotto molto amato dagli italiani perché garantito dallo Stato. Sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p. A., collocati sul mercato da Poste Italiane e non ...

L'accusa è di peculato: Ingrassia e Faso avrebbero intascato 400 mila euro di buoni fruttiferi postali clonati. I fatti sono del 2011, ma emersero nel 2017 quando venne a galla una maxi truffa in ...

54 buoni fruttiferi falsificati ma ora arriva la condanna del Tribunale di Termini Imerese: ecco cosa è accaduto.

Sono pesanti le condanne inflitte ai due imputati dal Tribunale di Termini Imerese, presieduto da Vittorio Alcamo. L’accusa è di peculato: Ingrassia e Faso avrebbero intascato 400 mila euro di buoni f ...

