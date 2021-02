Bologna: falsi operatori sanitari propongono appuntamenti per il vaccino a domicilio – occhio alle truffe (Di lunedì 8 febbraio 2021) Siamo tutti a conoscenza del fenomeno chiamato Phishing, quel genere di fenomeno democratico in cui tutti cascano. E sottolineiamo, tutti. Non staremo qui a reinventare la ruota rispiegando tutto, solo le basi. Per non tediarvi ulteriormente vi diremo preliminarmente che a Bologna falsi operatori sanitari propongono appuntamenti per il vaccino a domicilio. E che è falso: nessun operatore sanitario verrà mai casa per casa a vaccinare gli anziani. Si tratta di un caso di Phishing, o meglio della sua forma più arcaica, una vera e propria forma di truffa. La struttura denunciata dall’AUSL di Bologna è la stessa che abbiamo visto in milioni di tentativi simili, email e telefonate ricevute da anziani ed altri soggetti ... Leggi su bufale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Siamo tutti a conoscenza del fenomeno chiamato Phishing, quel genere di fenomeno democratico in cui tutti cascano. E sottolineiamo, tutti. Non staremo qui a reinventare la ruota rispiegando tutto, solo le basi. Per non tediarvi ulteriormente vi diremo preliminarmente che aper il. E che è falso: nessun operatoreo verrà mai casa per casa a vaccinare gli anziani. Si tratta di un caso di Phishing, o meglio della sua forma più arcaica, una vera e propria forma di truffa. La struttura denunciata dall’AUSL diè la stessa che abbiamo visto in milioni di tentativi simili, email e telefonate ricevute da anziani ed altri soggetti ...

trick_hn : @RondoneR Passato un girone con le dirette rivali non hai mai vinto. Ok vinci con tutte le 'piccole', ma se al rito… - EbeTricarico : RT @AUSLBologna: Attenzione: falsi operatori propongono appuntamenti per il vaccino. Gli appuntamenti sono offerti solo a ultraottantenni… - CasalecchioNews : L'@AziendaUSLBo mette in guardia sui falsi operatori sanitari che propongono appuntamenti a domicilio per il vaccin… - mifrasc : RT @AUSLBologna: Attenzione: falsi operatori propongono appuntamenti per il vaccino. Gli appuntamenti sono offerti solo a ultraottantenni… - rita_stara : RT @AUSLBologna: Attenzione: falsi operatori propongono appuntamenti per il vaccino. Gli appuntamenti sono offerti solo a ultraottantenni… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna falsi Serie A Pagellone 21ª: Genoa da urlo, Juventus solida, Barella incanta, male il Parma

...una squadra che dovrebbe aver ormai trovato la maturità necessaria a non commettere più passi falsi ... E quel che più preoccupa i Ducali deve essere come è arrivata quella con il Bologna. Un Parma ...

Serie A, Milan - Crotone 4 - 0 | La cronaca del match

... il Milan non vuole permettersi passi falsi in casa contro il Crotone e spera di riconquistare ... Verona 30; Sampdoria* 27; Genoa* 24; Benevento* 23; Fiorentina* 22; Udinese e Spezia* 21; Bologna 20; ...

Bologna: falsi operatori sanitari propongono appuntamenti per il vaccino a domicilio Bologna 2000 LIBERTA’ PER PATRICK

L’Università di Cagliari aderisce con la massima determinazione alla grande mobilitazione per chiedere l’immediata liberazione dello studente del Master in Studi di genere dell’Alma Mater di Bologna, ...

Oggi dodici ore di musica per Patrick Zaki

Il mondo della musica si mobilita per Patrick Zaki: oggi da mezzogiorno a mezzanotte una maratona con più di 200 partecipanti Da mezzogiorno a mezzanotte, dodici ore di musica per “Voci X Patrick – Ma ...

...una squadra che dovrebbe aver ormai trovato la maturità necessaria a non commettere più passi... E quel che più preoccupa i Ducali deve essere come è arrivata quella con il. Un Parma ...... il Milan non vuole permettersi passiin casa contro il Crotone e spera di riconquistare ... Verona 30; Sampdoria* 27; Genoa* 24; Benevento* 23; Fiorentina* 22; Udinese e Spezia* 21;20; ...L’Università di Cagliari aderisce con la massima determinazione alla grande mobilitazione per chiedere l’immediata liberazione dello studente del Master in Studi di genere dell’Alma Mater di Bologna, ...Il mondo della musica si mobilita per Patrick Zaki: oggi da mezzogiorno a mezzanotte una maratona con più di 200 partecipanti Da mezzogiorno a mezzanotte, dodici ore di musica per “Voci X Patrick – Ma ...