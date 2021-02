Auto elettriche - La Tesla accetterà pagamenti in Bitcoin

tax_tweet : Triplicate le vendite di auto elettriche, rappresentano più del 10% del mercato europeo - XavieMaillard : RT @RSInews: Tesla fa volare il bitcoin Il costruttore di auto elettriche ha investito 1,5 miliardi di dollari nella criptovaluta e in futu… - RSInews : Tesla fa volare il bitcoin Il costruttore di auto elettriche ha investito 1,5 miliardi di dollari nella criptovalut… - ClaudioDriver : Arriveremo alla parità di tempi di rifornimento tra #autoelettriche e #auto a combustione interna?… - buongior1 : INCENTIVI PER AUTO E MOTO ELETTRICHE -

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche

Articolo di Sarah Hansen apparso su Forbes.com Oggi il gigante delleTesla ha annunciato, in un documento depositato alla Securities and Exchange Commission, di aver investito quest'anno 1,5 miliardi di dollari in bitcoin e ha anche affermato che ...La società statunitense che produceannuncia che presto accetterà anche la criptovalutaIl costruttore ha acquistato 1,5 miliardi di dollari di criptovalute, così da avere "una maggiore flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente gli utili" ...La Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, ha approvato la delibera che destina 36 milioni di euro in due anni al rinnovo del parco veicolare lom ...